Bakcell исполняет желания детей вместе с ASAN Məktub

29 декабря 2017 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии нового года первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, компания Bakcell, присоединилась к проекту ASAN Məktub, организованному общественным объединением ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN), сообщает мобильный оператор в пятницу.

Так, благодаря совместной инициативе министерства образования и Службы ASAN, а также при участии проекта Məktəblinin Dostu (Друг школьника) была организована специальная акция, целью которой было обрадовать детей, выполнив их желания в канун праздника.

На специально организованном мероприятии, прошедшем с участием представителей компании Bakcell и волонтеров ASAN, 50 детей получили в подарок портфели и другие школьные принадлежности.

Компания Bakcell уже более двух лет поддерживает проект ASAN Məktub, осуществляемый под девизом «ASAN любовь - детям» («Uşaqlara ASAN sevgi»), чтобы подарить радость детям из уязвимых и слабо защищённых слоев населения. Этот проект, помогающий воплощать в жизнь чистые мечты и желания детей возрастом до 14 лет, осуществляется посредством страницы www.asanmektub.az. В рамках проекта, письма написанные детьми размещаются на сайте, и их желания выполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь для проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Bakcell всегда держит в центре внимания проблемы детей нуждающихся в особой заботе, а также детей из уязвимых и слабо защищённых групп населения. Компания время от времени оказывает поддержку проекту ASAN Məktub, чтобы порадовать детей и проявить к ним должное внимание и заботу.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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Azernews Newspaper
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