На рынке POS-терминалов Азербайджана ожидаются изменения

20 марта 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается запуск пилотного проекта "Единый POS-терминал", сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, в страну планируется завезти более современные и функциональные POS-терминалы, которые позволят объединить в себе возможности приема платежей по условиям всех действующих банков.

"Например, продавцу в супермаркете уже не потребуется искать среди нескольких POS-терминалов нужное ему устройство для приема оплаты, которое также соответствовало бы банковской карте покупателя, так как у каждого банка есть свои правила и комиссионные. Технически и технологически можно сделать так, чтобы прием платежей осуществлялся посредством одного POS-терминала", - сказал источник.

Это, по словам собеседника агентства, будет удобно пользователю, выгодно банку и торговому объекту.

"Торговые объекты смогут снизить затраты на содержание сразу нескольких POS-терминалов, а банки расширить их охват по тем объектам, где отсутствуют безналичные платежи. Новый подход позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Мы хотим реализовать пилотный проект без какого-либо административного вмешательства, в добровольном порядке. В целом в этом году на рынке POS-терминалов ожидаются изменения, либерализация и широкое их распространение", - сказал источник.

По данным Центрального банка Азербайджана, на конец января 2018 года число POS-терминалов в стране составило 65 181, из которых 36 801 установлен в Баку, 28 380 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 5 983, или 8,4 процента.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На рынке POS-терминалов Азербайджана ожидаются изменения
ИКТ 12 марта 16:58
Выиграйте авиабилет в Нью-Йорк с Xalq Bank
Бизнес 12 мая 2017 14:18
Торговые сети Баку готовятся к внедрению бесконтактных платежей
ИКТ 16 августа 2016 15:44
Выдача пенсий в Азербайджане будет доступна через POS-терминалы почтового оператора
ИКТ 16 октября 2014 07:35
Выдача пенсий в Азербайджане будет доступна через POS-терминалы почтового оператора
ИКТ 13 октября 2014 15:54
Азербайджанский "AtaBank" вновь запустил кампанию по стимулированию безналичных расчетов
Бизнес 7 апреля 2014 14:31
В ближайшее время в Азербайджане возобновится процесс установки POS-терминалов
Бизнес 24 сентября 2013 18:43
Азербайджанский «Atabank» обнародовал адреса собственных POS-терминалов в стране
Бизнес 24 сентября 2013 11:56
Правительство Азербайджана отложило меры по стимулированию безналичных расчетов на 2014 год
Бизнес 21 января 2013 14:48
Toshiba намерена закрепиться на рынке POS-терминалов Азербайджана
ИКТ 16 января 2013 16:52
В Азербайджане обсуждены правила установки и использования POS-терминалов
Бизнес 23 ноября 2012 18:00
Почтовый оператор Азербайджана увеличивает число POS-терминалов
Экономика 10 октября 2012 11:21
До 2016 года POS-терминалы будут установлены на всей территории Азербайджана
Бизнес 8 октября 2012 10:27
В Азербайджане изменятся критерии определения объектов для установки POS-терминалов
Бизнес 18 июля 2012 13:46
В Азербайджане ширится применение единого депозитного счета НДС
Бизнес 20 июня 2012 16:59
В Азербайджане практически завершена установка POS-терминалов в турцентрах
Бизнес 17 мая 2012 16:40
Минналогов Азербайджана усиливает деятельность по расширению безналичных платежей
Бизнес 23 апреля 2012 17:47
Установка POS-терминалов в Баку завершится в течение 20 дней - министр
ИКТ 17 апреля 2012 10:11