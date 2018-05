Общайтесь больше с новыми тарифами CIN от Bakcell

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила совершенно новые тарифные планы CIN1 и CIN5, которые позволят абонентам говорить больше, по выгодной номинальной цене.

Благодаря новому предложению CIN1, абоненты получат удобную возможность получить 100 минут (50 минут внутри сети для использования в течение недели и 50 минут внутри сети для использования на выходных) и 50 СМС-сообщений, всего за 1 AZN в неделю. Этим предложением могут воспользоваться как новые, так и текущие абоненты Bakcell. Более того, новые клиенты, которые приобретут Сим-карту с тарифом CIN1, получат дополнительный бонус в размере 2 AZN и 120 Мб Интернета, которые будут загружены на баланс номера.

В свою очередь, тариф CIN5 позволит клиентам получить целых 600 минут (300 минут внутри сети для использования в течение недели и 300 минут внутри сети для использования на выходных) и 300 СМС-сообщений, всего за 5 AZN в месяц.

«Мы хотели, чтобы наши абоненты получили возможность свободно общаться с родными и близкими, не заботясь о деньгах, потраченных на минуты. Новые тарифы CIN1 и CIN5 от Bakcell подарят клиентам много удобств и гибкости, позволяя говорить больше, не беспокоясь о поминутной оплате, и забыть о ценах на СМС», - сказал директор по маркетингу компании Bakcell Тодор Димитровски.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно набрать *301#YES, для подключения к тарифу CIN1 и *305#YES, для подключения к тарифу CIN 5.

«Требования и нужды пользователей услуг мобильной связи меняются изо дня в день. Мы хотим соответствовать этим требованиям и оправдать ожидания наших абонентов, делая наши услуги еще более удобными и доступными для потребителя. Являясь признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит радовать своих клиентов обновленными, удобными и интересным пакетами и предложениями», - добавил Димитровски.

Посетите www.bakcell.com чтобы получить более подробную информацию о новых тарифах CIN1 и CIN5, и других выгодных предложениях Bakcell.

