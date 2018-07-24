Число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек

Общее число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 миллиарда человек, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство промышленности и информатизации КНР.

Данные показывают, что к концу июня текущего года число абонентов мобильного широкополосного доступа в интернет (3G и 4G) в Китае достигло 1,26 миллиарда человек. На их долю пришлось 83,2 процента от общего числа счетов мобильных телефонов.

По состоянию на конец июня число пользователей сети 4G трех главных телекоммуникационных компаний Китая достигло 1,51 миллиарда человек, увеличившись на 10,6 процента в годовом исчислении. В первой половине года количество пользователей увеличилось на 92,29 миллиона человек, благодаря льготной политике мобильного интернет-трафика.

Доходы отрасли телекоммуникаций достигли 672 миллиарда юаней (99,44 миллиарда долларов) в первом полугодии при увеличении на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сеть 4G в Китае является крупнейшей в мире и продолжает расширяться. Согласно намеченной цели, в этом году будут построены 450 тысяч новых базовых станций сети 4G для того, чтобы расширить зону покрытия сигнала в зданиях, лифтах и других закрытых помещениях, а также на железных дорогах и автомагистралях.

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