Число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек

24 июля 2018 20:45 (UTC+04:00)

Общее число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 миллиарда человек, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство промышленности и информатизации КНР.

Данные показывают, что к концу июня текущего года число абонентов мобильного широкополосного доступа в интернет (3G и 4G) в Китае достигло 1,26 миллиарда человек. На их долю пришлось 83,2 процента от общего числа счетов мобильных телефонов.

По состоянию на конец июня число пользователей сети 4G трех главных телекоммуникационных компаний Китая достигло 1,51 миллиарда человек, увеличившись на 10,6 процента в годовом исчислении. В первой половине года количество пользователей увеличилось на 92,29 миллиона человек, благодаря льготной политике мобильного интернет-трафика.

Доходы отрасли телекоммуникаций достигли 672 миллиарда юаней (99,44 миллиарда долларов) в первом полугодии при увеличении на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сеть 4G в Китае является крупнейшей в мире и продолжает расширяться. Согласно намеченной цели, в этом году будут построены 450 тысяч новых базовых станций сети 4G для того, чтобы расширить зону покрытия сигнала в зданиях, лифтах и других закрытых помещениях, а также на железных дорогах и автомагистралях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты
Бизнес 20:29
Китай снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо
Бизнес 18:55
Китайские суды заключили соглашение по взаимодействию в рамках "Пояса и пути"
Бизнес 18:52
Commerzbank выделит $5 млрд на поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь"
Бизнес 15:53
В Пекине объявили повышенный уровень опасности из-за дождей
Китай 11:20
В первой половине 2018 года по газопроводу Центральная Азия - Китай поставлено 16,36 миллиона тонн природного газа
Китай 23 июля 21:43
Лента новостей
Туркменистан и Узбекистан нацелены на стратегическое партнёрство
Туркменистан 20:44
Таможня Франции перехватила в море яхту с 1,5 тонны кокаина
Европа 20:43
Национальный банк Узбекистана объявляет тендер на поставку POS-терминалов и банкоматов
Тендеры 20:37
«КазТрансОйл» снизила объем транспортировки нефти
Энергетика 20:36
МИД: Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты
Бизнес 20:29
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на приобретение реагентов
Тендеры 20:28
Программа фестиваля ЖАРА 2018 в Баку - самое масштабное и яркое событие лета
Звёздный мир 20:26
В Азербайджане откроется посольство Чили
Политика 20:23
Азербайджан и Колумбия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере - поверенный в делах
Энергетика 20:21