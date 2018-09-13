Обнародован объем транзита товаров е-торговли через Азербайджан

13 сентября 2018 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам января-июля 2018 года в транзитном центре ООО Azerpoct было переработано и отправлено в 15 стран свыше 3,3 миллиона отправлений общим весом свыше 275 тысячи килограммов, сказали Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно данным ведомства, почтовый оператор осуществил их доставку в США, Германию, Австрию, Беларусь, Великобританию, Чехию, Францию, Иран, Израиль, Италию, Люксембург, Нидерланды, Россию, Турцию и в Украину.

"Кроме того, согласно контракту, заключенному между EMS службой ООО Azerpoct и почтой Эстонии, EMS отправления из США и Германии в Азербайджан отправляются в Россию.

С целью расширения деятельности почты Азербайджана в проекте ведутся переговоры с почтовыми экспресс-службами Китая, Южной Кореи и Сингапура и в ближайшее время ожидается транзит через Азербайджан крупногабаритных товаров, приобретенных на электронных торговых площадках", - сказали в министерстве.

Выгодное географическое положение Азербайджана, формирование в стране региональных и международных транспортных коридоров и превращение страны в крупный транзитно-логистический центр создает новые возможности для почтовой службы страны в доставке продуктов электронной коммерции. Почта Азербайджана вот уже как два года играет роль регионального транзитного почтового центра (HUB) в сфере электронной коммерции.

Доставленные в страну почтовые отправления были заказаны на электронных торговых площадках Китая. Azerpoct занимается их обработкой и отправкой в другие страны. С этой целью Azerpoct сотрудничает с компанией Silk Way, которая обладает широкими возможностями в сфере авиаперевозок.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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