Оператор связи Баку сформировал новый отдел по беспроводным технологиям

24 декабря 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Столичный оператор ООО «Бакинская телефонная связь» сформировал новый отдел, который будет ответственен за функционирование сетей CDMA, LTE и «Общественный Wi-Fi», сказал Trend в понедельник источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, новый отдел функционирует на базе департамента по информационным технологиям ООО.

Напомним, что в результате структурных изменений действовавший ранее отдел, отвечавший за функционирование сети CDMA, был расформирован.

Как сообщалось ранее, число CDMA-абонентов оператора за последние годы неуклонно сокращалось, и в настоящее время достигает примерно семи тысяч человек.

Тенденция к снижению наблюдается на фоне расширения охвата услуги LTE и стационарной телефонии в населенных пунктах, где ранее абоненты в основном пользовались CDMA. Другой причиной является отсутствие возможности организации на базе CDMA высокоскоростных широкополосных услуг.

Число базовых станций CDMA, задействованных в сети столичного оператора составляет 24 единицы. Сеть охватывает город Баку и Абшеронский полуостров. Услуги связи в стандарте CDMA оказываются по индексу «511» и «555».

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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