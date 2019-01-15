Мобильный оператор Азербайджана вносит изменения в тарифные планы «DaimOnline»

15 января 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell вносит изменения в тарифные планы «DaimOnline». Об этом, как передает Trend, говорится во вторник в сообщении компании, опубликованном в официальной печати.

С 25 января 2019 года ежемесячный объем мобильного интернет-трафика, предлагаемого абонентам в рамках тарифных планов «DaimOnline» для использования социальными сетями (Whatsapp, Instaqram и Facebook), будет ограничен 20 гигабайтами.

Отметим, что в настоящее время мобильный интернет-трафик для соцсетей в рамках тарифных планов «DaimOnline» («DaimOnline6», «DaimOnline10» и «DaimOnline20») неограничен.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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