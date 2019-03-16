Telegram восстановил работу после масштабного сбоя

16 марта 2019 22:35 (UTC+04:00)

Сбой в работе Telegram произошел около 16.00. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас работа снова пришла в норму. Приносим извинения за неудобства. Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь", - говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter.

Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже "исчезнут сами по себе".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В работе Telegram произошел масштабный сбой
ИКТ 16 марта 19:48
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram
В мире 16 марта 17:38
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Другие страны 1 февраля 23:51
Азербайджанский банк запускает новый сервис посредством месенджеров Telegram и Facebook
ИКТ 23 октября 2018 14:01
Telegram устранил причины сбоя в работе мессенджера (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 14 октября 2018 03:12
Роскомнадзор прокомментировал возможность возобновления работы Telegram в России
Россия 28 августа 2018 16:11
Лента новостей
В Париже около 60 человек пострадали в ходе протестов "желтых жилетов"
Европа 16 марта 23:45
Мадридский "Реал" одержал победу в первом матче после возвращения Зидана
Спорт 16 марта 23:25
Умерла Юлия Началова
Звёздный мир 16 марта 22:04
В ФРГ в 2018 году зарегистрировали почти 2 тыс. преступлений против беженцев
Европа 16 марта 21:58
Лучшие моменты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 16 марта 21:23
В результате проведенных реформ Азербайджан еще больше усилился - депутат
Общество 16 марта 21:22
Более сотни сторонников Brexit направились маршем на Лондон
Европа 16 марта 20:56
Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг в преддверии Новруза - депутат
Политика 16 марта 20:32
СМИ: при пожаре в Париже, устроенном манифестантами, пострадали 11 человек
Европа 16 марта 20:24