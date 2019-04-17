BirBank является самым популярным банковским мобильным приложением в Азербайджане

17 апреля 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Свыше 500 тысяч пользователей, отдающих предпочтение онлайн-операциям и новым технологиям, загрузили приложение BirBank из магазинов приложений App Store и Play Store, сообщает Trend со ссылкой на Kapital Bank.

Как сообщили в банке, операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Также при помощи приложения впервые в Азербайджане стало возможным осуществление оплат посредством системы QR Pay. QR Pay позволяет пользователям BirBank совершать оплату в магазинах без наличия карты. Для этого необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж.

Потратив всего одну минуту для онлайн-регистрации с помощью любой платежной карты, пользователи смогут с легкостью воспользоваться услугой. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, при помощи приложения имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей BirBank. Воспользовавшись приложением, можно найти близлежащие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит и звонок, а также ознакомиться с курсом валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

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