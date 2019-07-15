Телефонизирован поселок вынужденных переселенцев в Гяндже

15 июля 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ООО «Азтелеком» министерства транспорта, связи и высоких технологий завершило телефонизацию поселка в Гяндже, где живут 600 семей вынужденных переселенцев из Ходжалы и Кельбаджара.

Как сообщили Trend из министерства, в поселке установлено оборудование типа ONU (Optik Network Union –оптическая сетевая точка), способное обслуживать 448 телефонных номеров и 256 интернет-портов. В ходе строительных работ, в качестве соединительной линии было проложено 2130 метров волоконно-оптического кабеля, а для создания внутренней сети - 9318 метров кабеля различного типа.

В поселке установлено 227 коммуникационных столбов, 60 пунктов для кабелей и 60 абонентских ящиков, а также построена двухканальная кабельно-канализационная инфраструктура протяженностью 600 метров.

Современное оборудование для подключения новых абонентов к интернету уже введено в эксплуатацию. Таким образом, жители поселка теперь обеспечены связью.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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