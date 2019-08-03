Путешествие Azercell в Нахичеванскую АР прошло с большим успехом (ФОТО)

Будучи выбором основной части населения как оператор, предоставляющий сервисы на уровне мировых трендов, самые эффективные решения, а также выгодные кампании, вступаю в новую цифровую эпоху своей деятельности Azercell Telekom дал старт новому проекту “Цифровой Мир в регионах”. В рамках этой инициативы мобильный оператор осуществил первый визит в древний город Нахичевань, а далее встретился с жителями Шарура и Ордубада и был принят с большим восторгом со стороны населения. Таким образом, лидеру рынка мобильных коммуникаций удалось сплотить более десяти тысяч человек в рамках своего первого визита в регионы. Встретившись с жителями регионов , Azercell ознакомил их с новыми цифровыми продуктами как приложения “Kabinetim”, “BuludCinema”, сервисы “TelekomTv”, устройствами мобильного интернета, онлайн базой www.azercellim.com , выгодными тарифами “Sərbəst”, “GəncOL” и “Sadə”. Кроме этого, для жителей региона были организованы различные программы, развлекательные и интеллектуальные игры, были розданы подарки. Стоит отметить, что участники социального проекта Azercell “İmzanı Tanıt” также приняли участие в мероприятии и продемонстрировали свою работу.

Будучи первой компанией в стране, запустившей услугу 4G, Azercell в течении 2018-2019 г. продолжил расширение и усиление сети LTE с целью предоставления высококачественного мобильного интернета для всех жителей республики. В результате успешно реализованного поцесса, в 57 городах и районах страны было достигнуто 86.2% повышения покрытия населения и 61.4% повышения географического покрытия страны. В течении этого времени было установлено 1007 новых станций и общее количество 4G сайтов достигло 1667, а ежедневное потребление дата сервисов посредством LTE возросло на 49.6%, а скорость скачивания LTE повысилась до 16%. На данный момент более 7000 станций по всей стране осуществляют непрерывную связь.

В течении августа Цифровой Мир Azercell побывает и в вашем регионе!

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