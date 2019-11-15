Instagram тестирует новую программу, позволяющую скрывать лайки

БАКУ/Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня, Instagram запустил тестовую программу по сокрытию лайков. Несмотря на то,что отзывы о раннем тестировании в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии были положительными, данное нововведение является фундаментальным изменением в Instagram, в связи с чем компания продолжает проверку, чтобы получить больше отзывов от глобального сообщества.

Об этом сообщили на Twitter-странице социальной сети Instagram.

Представители Instagram также заявили,что они понимают важность лайков для создателей контента, поэтому активно продумывают способы позволяющие донести до партнеров ценность публикуемого контента.

Отметим, что Instagram — приложение для обмена фотографиями и видео с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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