Instagram тестирует новую программу, позволяющую скрывать лайки

15 ноября 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня, Instagram запустил тестовую программу по сокрытию лайков. Несмотря на то,что отзывы о раннем тестировании в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии были положительными, данное нововведение является фундаментальным изменением в Instagram, в связи с чем компания продолжает проверку, чтобы получить больше отзывов от глобального сообщества.

Об этом сообщили на Twitter-странице социальной сети Instagram.

Представители Instagram также заявили,что они понимают важность лайков для создателей контента, поэтому активно продумывают способы позволяющие донести до партнеров ценность публикуемого контента.

Отметим, что Instagram — приложение для обмена фотографиями и видео с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
В мире 14 ноября 00:47
В Twitter появилась новая функция
ИКТ 13 ноября 18:19
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Другие страны 13 ноября 01:49
Instagram начнет скрывать лайки под постами американских пользователей со следующей недели
Другие страны 10 ноября 12:02
Facebook и Twitter опробовали методы борьбы с фейками на губернаторских выборах в США
США 7 ноября 15:22
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее не путали с одноименной соцсетью
Другие страны 5 ноября 02:33
Лента новостей
ВВП в Азербайджане превысил 65 млрд манатов
Бизнес 13:09
Кыргызстан намерен ввести временный запрет на импорт растительной продукции из Узбекистана
Бизнес 13:08
Принята Бакинская декларация II Саммита религиозных лидеров мира
Политика 13:07
Увеличился объем работ крупнейшей грузинской строительной компании «Анаги» (Эксклюзив)
Бизнес 13:04
Эльмар Мамедъяров примет участие в Форуме Сир Бани Яс в ОАЭ
Политика 13:04
Общественность осуждает "Мусават": Превратили партию в "маклерское гнездо"!
Политика 12:59
Перевозки по фидерному сообщению Актау-Баку превысили 10 тыс. контейнеров
Бизнес 12:59
Азербайджанское предприятие обнародовало показатели чистой прибыли за минувший год
Финансы 12:56
Шелковые истории в Баку (ФОТО)
Культура 12:50