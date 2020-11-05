Агентство инноваций и технологий Грузии поддерживает развитие рынка капитала на различных уровнях

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций и технологий Грузии (GITA) поддерживает развитие рынка капитала на различных уровнях и в различных секторах, сообщили Trend в субботу в GITA.

"Основными задачами GITA являются создание экосистемы и координация процесса ее развития; стимулирование инноваций, современных технологий и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), содействие коммерциализации и использованию НИОКР; поддержка инновационных стартапов и повышение их конкурентоспособности, содействие сотрудничеству между учеными и предприятиями", - сказали в агентстве.

Как было отмечено, GITA предоставляет доступ к финансам для инновационных проектов, а также поддерживает коммерциализацию НИОКР и передачу технологий. В связи с этим, наряду с программами повышения осведомленности и обучения, GITA предоставляет доступ к финансированию по различным типам программ грантов.

"С 2016 года проект Национальной инновационной экосистемы Грузии (GENIE) получил поддержку от Группы Всемирного банка на сумму 23,5 миллиона долларов", - отметили в GITA.

Как сообщается, основной целью проекта является повышение инновационной активности микро-, малых и средних предприятий (ММСП), включая стартапы, и частных лиц в Грузии и их участие в цифровой экономике. Он включает: доступ к финансам - выдачу грантов для малых и средних предприятий и инновационных проектов; масштабирование инфраструктурных проектов в регионе; повышение навыков и потенциала проведением тренингов и программ для стартапов.

(Автор: Тамилла Мамедова)