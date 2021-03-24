В Азербайджане для свыше 300 каналов стало обязательным вещание по IPTV и кабельной сети
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане увеличилось количество местных и зарубежных телеканалов для ретрансляции по IP-TV и кабельной сети.
Как сообщает в среду Trend, в этот список было включено 320 телеканалов, функционирующих в Азербайджане на основании лицензии Национального совета телевидения и радио.
Отметим, что в Азербайджане является обязательным вещание всех наземных телеканалов в пакетах кабельной сети и IP-TV операторов.
Напомним, что в этот список вошли: 4 азербайджанских, 35 американских, 62 турецких, 136 российских, 1 украинский, 1 белорусский и 81 канал ряда других стран.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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