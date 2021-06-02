Huawei презентовала собственную операционную систему для смартфонов
Китайская телекоммуникационная компания Huawei презентовала собственную операционную систему (ОС) HarmonyOS 2.0 для смартфонов, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Главной отличительной чертой HarmonyOS стало то, что операционная система может работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет работать на смартфонах, носимых гаджетах, бытовой технике и даже на автомобилях.
Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах на первом этапе будет иметь мало отличий от оболочки EMUI, основанной на Android. В компании заявили, что это было сделано для удобства пользователей.
Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года. Разработчик сообщал, что операционная система может прийти на замену Android. По прогнозам специалистов компании, к концу 2021 года на этой ОС будут работать около 300 млн устройств.
Ранее китайская телекоммуникационная корпорация Huawei объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor.