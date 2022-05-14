WhatsApp получит функцию расширенного поиска

Разработчики WhatsApp тестируют новые поисковые фильтры внутри мессенджера, сообщает портал WABetaInfo. В настоящее время функция доступна только для бизнес-аккаунтов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Согласно источнику, поисковые фильтры появятся в будущем обновлении и будут доступны пользователям iOS, Android и ПК-версии мессенджера. Параметры фильтрации будут дополнены новыми возможностями - поиском сообщений среди контактов и собеседников, не занесенных в записную книжку пользователя, а также поиском среди непрочитанных сообщений. В прошлом году эти же фильтры появились в WhatsApp Business.

Сообщается, что функция с расширенным поиском находится на стадии разработки и остается недоступной для стандартных учетных записей WhatsApp. Точные сроки появления новой функции остаются неизвестны.