Агентство Азербайджана о ведении учета участников телеком-рынка (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С января 2023 года Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) Азербайджана начало вести учет посредством электронной системы интернет-операторов и провайдеров.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в четверг в АИКТ.

Было отмечено, что ведение учета будет играть важную роль в детальном анализе телекоммуникационного рынка и расширении возможностей его регулирования, а также в развитии отношений между потребителями и регулируемыми субъектами.

Кроме того, анализ данных телеком-рынка поспособствует формированию здоровой конкуренции в этой сфере.