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В Азербайджане будет создана лаборатория искусственного интеллекта

Тендеры Материалы 25 декабря 2024 17:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана лаборатория искусственного интеллекта
Фото: Искусственный интеллект

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана лаборатория искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, будет закуплено оборудование и привлечены сопутствующие услуги, связанные с созданием Центра акселерации промышленности 4.0 и лаборатории искусственного интеллекта.

Согласно информации, в связи с этим общество с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" завершило подготовительные работы.

Организация возложила выполнение указанных работ на общество с ограниченной ответственностью "Bakinity Distribution" и заключила с ним договор стоимостью 603,2 тысячи манатов.

Отметим, что ООО "Bakinity Distribution" было зарегистрировано в 2008 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 100 тысяч манатов является Гамбаров Эльдар Фикрет оглу.

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