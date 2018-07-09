"Узбекские авиалинии" в 2018 году перевезёт свыше 3 миллионов пассажиров

Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" намерена в 2018 году перевезти свыше 3 миллионов пассажиров, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на источник в компании.

Этих показателей планируется достичь за счет активной рекламной компании, снижения ряда тарифов и расширения географии полетов, особенно в странах СНГ.

"В прошлом году мы перевезли 2,7 миллиона пассажиров, в этом планируем превысить планку в 3 миллиона. Это вполне выполнимая цель, учитывая потребности рынка", – сообщил источник в компании.

Кроме того, в ближайшей перспективе Национальная авиакомпания планирует оснастить весь свой парк самолетов Wi-Fi. Работы по дооснащению самолетов будут проводиться на базе Uzbekistan Airways Technics.

На сегодняшний день авиапарк "Узбекских авиалиний" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.

В ноябре этого года перевозчик планирует получить два Airbus A320 Neo. Новейшие в своем сегменте самолеты заказаны в двухклассной компоновке на 150 кресел (бизнес-класс – 12, эконом-класс – 138).

Во второй половине 2019 года ожидается пополнение парка двумя новыми самолетами Boeing 787 Dreamliner. А с получением в начале 2020 года шестого по счету Dreamliner Национальная авиакомпания Узбекистана станет ведущим эксплуатантом данного типа ВС в странах СНГ.

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