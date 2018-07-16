В Узбекистане запущена система выдачи электронных виз

БАКУ /Trend/ - С 15 июля 2018 года в Узбекистане запущена система оформления и выдачи электронных туристических виз, сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Эта система предусматривает отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Узбекистана за рубежом для оформления въездной туристической визы.

Электронная виза выдается иностранному гражданину для однократного пребывания на территории Узбекистан сроком на 30 дней. Электронная виза является действительной в течение 90 дней со дня выдачи.

Обращения на оформление и выдачу электронной визы будут рассматриваться в течение двух рабочих дней без учета дня подачи обращения.

Выданная электронная виза направляется на адрес электронной почты иностранного гражданина, указанный при подаче обращения.

Подача обращения на оформление электронной визы осуществляется не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в страну.

Размер консульского сбора за рассмотрение обращения о выдаче электронной въездной визы – 20 долларов. Оплата осуществляется в электронном виде посредством международных платежных систем. В случае отказа в выдаче электронной визы сумма консульского сбора возврату не подлежит.

Электронная виза не вклеивается в проездной документ (паспорт). При прохождении пункта пропуска через границу иностранный гражданин предоставляет электронную визу в бумажном или электронном виде.

Напомним, что с 15 июля был также введён порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска для граждан 101 государства, следующих транзитом через территорию Узбекистана в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток. При этом необходимо наличие у них авиабилета в третью страну, а перевозчик должен своевременно предоставить подразделениям пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана предварительную информацию о пассажирах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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