В Ташкенте состоится первый международный инвестиционный форум в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 19-21 ноября 2018 года в национальном выставочном центре (НВЦ) «Узэкспоцентр» состоится первый Международный инвестиционный форум в сфере туризма, сообщили в Государственном комитете по развитию туризма в Республике Узбекистан

В Форуме наряду с местными предпринимателями, примут участие представители международных финансовых институтов, потенциальные зарубежные инвесторы, международные организации туристской сферы, ведущие туристские компании, эксперты и специалисты сферы.

Форум проводится с целью расширения международного сотрудничества в сфере туристской индустрии, привлечения прямых инвестиций, пропаганды туристского потенциала страны среди потенциальных инвесторов.

Администрации областей и города Ташкента привлекают консалтинговые компании для подготовки презентационных, рекламных и других материалов об инвестиционном потенциале регионов, возможностях и перспективах реализации соответствующих инвестиционных проектов туристской сферы.

Ожидается, что с участниками форума будут подписаны итоговые документы, включая контракты по реализации проектов. Для этого Госкоминвестиции поручено обсудить с потенциальными инвесторами и кредиторами условия реализации проектов, выбрать эффективные и наиболее приемлемые схемы их реализации.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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