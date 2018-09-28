В Ташкенте состоится первый международный инвестиционный форум в сфере туризма

28 сентября 2018 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 19-21 ноября 2018 года в национальном выставочном центре (НВЦ) «Узэкспоцентр» состоится первый Международный инвестиционный форум в сфере туризма, сообщили в Государственном комитете по развитию туризма в Республике Узбекистан

В Форуме наряду с местными предпринимателями, примут участие представители международных финансовых институтов, потенциальные зарубежные инвесторы, международные организации туристской сферы, ведущие туристские компании, эксперты и специалисты сферы.

Форум проводится с целью расширения международного сотрудничества в сфере туристской индустрии, привлечения прямых инвестиций, пропаганды туристского потенциала страны среди потенциальных инвесторов.

Администрации областей и города Ташкента привлекают консалтинговые компании для подготовки презентационных, рекламных и других материалов об инвестиционном потенциале регионов, возможностях и перспективах реализации соответствующих инвестиционных проектов туристской сферы.

Ожидается, что с участниками форума будут подписаны итоговые документы, включая контракты по реализации проектов. Для этого Госкоминвестиции поручено обсудить с потенциальными инвесторами и кредиторами условия реализации проектов, выбрать эффективные и наиболее приемлемые схемы их реализации.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекский банк выпустит 500 тыс. пластиковых карт UnionPay
Бизнес 11:46
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан
Россия 11:45
Шавкат Мирзиёев посетит Индию для учреждения узбекско-индийского делового совета
Бизнес 11:00
Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ в Душанбе
Россия 10:27
В Узбекистане излишне выплаченные пенсии будут отбирать в судебном порядке
Бизнес 10:11
В Ташкенте пройдёт международная туристическая ярмарка
Туризм 10:02
Лента новостей
Узбекский банк выпустит 500 тыс. пластиковых карт UnionPay
Бизнес 11:46
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан
Россия 11:45
Расследование по аварии на ТЭС в Мингячевире продолжается - генпрокурор
Политика 11:43
Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники
Китай 11:41
Ребрендинг Nar: оператор представил свой новый фирменный стиль (ФОТО)
ИКТ 11:40
Московская биржа купит 20% в Казахстанской бирже за 338 млн рублей
Казахстан 11:33
Болгарская компания готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере морских перевозок
Бизнес 11:30
Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе (ФОТО)
Политика 11:13
Озимые зерновые в Беларуси посеяны на более чем 80% площадей
Беларусь 11:09