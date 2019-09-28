БАКУ/Trend/ - Частные компании Азербайджана и Испании могут наладить более интенсивные связи в сфере туризма, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Испании в Баку Игнасио Санчес Табоада.

"Обе страны заинтересованы в более интенсивных отношениях между частными компаниями в сфере туризма. Испания приняла в 2018 году более 80 миллионов гостей, и это вторая по посещаемости страна в мире с одной из лучших туристических отраслей с активами по всему миру. Тем не менее, количество азербайджанских посетителей в Испании незначительно, вероятно, менее 50 тысяч в год. Азербайджанская промышленность находится на подъеме, но для испанского потребителя она все еще остается малоизвестным направлением", - сказал он.

Далее Табоада добавил, что компаниям обеих стран есть что выиграть от совместного сотрудничества.

"Испания имеет давние традиции профессионального обучения в индустрии гастрономии, которые могут быть использованы для растущей индустрии Азербайджана", - отметил дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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