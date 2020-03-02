В Азербайджане разрабатывается документ по стратегии национального туризма

БАКУ/Trend/ - Новый законопроект «О туризме» не возлагает сложные обязательства на представителей данной отрасли, наоборот, создает почву для поддержки эффективной и правильной предпринимательской деятельности, повышению качества туристических услуг и обеспечения удовлетворенности туристов, сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в настоящее время отношения, права и обязанности в сфере туризма регулируются законом «О туризме», принятым в 1999 году. Но эта сфера постоянно развивается, поэтому необходимо сформировать усовершенствованную правовую базу, которая будет отвечать требованиям современного туризма.

Гулузаде отметил, что новый законопроект «О туризме» разработан с целью обеспечения устойчивого развития туризма и повышения конкурентоспособности Азербайджана на международном туристическом рынке, где отражены не только механизмы регулирования данной отрасли, но и правила рационального использования резервов туризма и источники его финансирования.

По словам Гулузаде, проект охватывает такие вопросы как: права и обязанности туристов, обязательства государственных органов и промышленных объектов по обеспечению их безопасности, а также страхование жизни и здоровья. Проект содержит вопросы по параллельному развитию отдельных видов туризма, что рассчитано на устранение проблемы сезонности в туризме. Другая важная задача, выполнение которой предусматривает этот законопроект, – это создание, разработка и регулярное обновление единого стратегического документа для осуществления планового развития индустрии туризма в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)