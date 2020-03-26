Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к представителям туристической индустрии.

По данным Trend в своем обращении он сказал:

"Уважаемые представители туризма и предприниматели работающие в сфере туризма!

В нашем прошлом обращении мы заявили о нашей осведомленности общих процессов сокращения сотрудников и ряде негативных фактов и призвали предпринимателей следовать к этой ответственности, а также к единству во имя благополучия общества и государства. Отрадно, что многие представители отрасли положительно отреагировали на наш призыв, осознавая важность социальной ответственности в нынешнее трудное время.

Это обстоятельство высоко оценивается со стороны государства. Следуя социальной ответственности, предприниматели, учитывая перспективы дальнейшего развития данной отрасли находятся в центре внимания государства и первая работа по снижению влияния применяемых ограничений на индустрию туризма будет направлена именно на оказание государственной поддержки предпринимателям.

Мы приглашаем и других членов различных отраслей присоединиться к программе социальной ответственности. Как вам известно, в настоящее время ряд отелей в Баку и в регионах используются для размещения наших граждан на карантин возвращающихся из-за рубежа. Этот целенаправленный шаг в целом обеспечивает безопасные условия не только для сохранения здоровья граждан, но и обеспечивает функционирование отелей.

Мы благодарим персонал, включая всех рядовых сотрудников и руководство отелей, обслуживающих граждан в карантинном режиме, и выражаем признательность за самоотверженность и упорство, проявленные в этот сложный и ответственный период.

Вы можете быть уверены, что сотрудники Государственного туристического агентства совместно со всеми соответствующими государственными структурами работают над тем, чтобы свести к минимуму ущерб, нанесенный туристической отрасли нашей страны в результате глобального кризиса и в ближайшее время, завершат работу по механизмам поддержки, оказываемой государством. Господин Президент Ильхам Алиев и Первый Вице-Президент Мехрибан Алиева всегда уделяли особое внимание развитию туризма в посткризисный период.

Чтобы превратить Азербайджан в туристическую страну, мы должны и по сей день демонстрировать нашу солидарность в эти трудные дни, с которыми сталкивается наша страна и общество.

Еще раз благодарим всех предпринимателей, которые положительно реагируют на рекомендации и призываем всех проявлять социальную ответственность.

Мы с уверенностью заявляем, что наша сила в единстве, и именно вместе мы можем справиться со всеми трудностями и добиться большего".