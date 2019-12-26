Тайская авиакомпания начала оперировать на грузинском авиационном рынке

26 декабря 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Thai Air Asia X начала прямые чартерные рейсы из столицы Таиланда Бангкока в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на TAV Georgia - компанию, управляющую аэропортами Грузии.

Первый рейс был осуществлен 25 декабря. Первых 330 пассажиров приветствовали авиационные власти Грузии и представители TAV Georgia.

Пять чартерных рейсов будут выполняться самолетом типа Airbus 330 до второго января 2019 года.

Авиакомпания выполнит дополнительные чартерные рейсы весной 2020 года.

Thai Air Asia X работает на авиационном рынке с 2014 года. На сегодняшний день она выполняет прямые рейсы по 66 международным и 29 местным направлениям.

TAV Georgia является дочерней компанией TAV airport Holding. Она начала свою деятельность в Грузии в 2005 году и будет продолжать ее до 2027 года в соответствии с действующим соглашением.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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