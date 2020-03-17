Казахстанская авиакомпания приостанавливает ряд рейсов из-за режима ЧП

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT приостанавливает выполнение ряда рейсов на период с 16 марта по 15 апреля 2020 в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения, сообщили во вторник Trend в компании.

Так, из города Актау авиакомпания приостанавливает полеты в города Тбилиси (с 17 марта), Москва (18 марта), Махачкала ( с 23 марта), Астрахань (20 марта), Минеральные Воды (с 21 по 24 марта, а также в период с 31 марта по 15 апреля), Баку (с 17 марта).

Компания отметила, что 27 марта выполнит рейс по маршруту Тбилиси – Актау.

Также отменяются рейсы по маршруту Шымкент – Москва – Шымкент (с 18 марта), Москва - Актау (19 марта), Нур-Султан – Москва – Нур-Султан (19 марта), Нур-Султан – Прага – Нур-Султан (19 марта).

Компания также сообщила, что будет производить прием заявок от пассажиров вышеуказанных рейсов, на осуществление возврата стоимости перевозки, которые будут рассмотрены и удовлетворены в установленные законом сроки.

Компания также предлагает бесплатное перебронирование по отмененным рейсам на даты после 14 апреля для всех категорий авиабилетов.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

Напомним, что согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 33 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в почти 150 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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