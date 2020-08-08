Полеты будут возобновлены и в других направлениях — помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Полеты в Нахчыван возобновлены, постепенно увеличивается количество рейсов. Полеты будут возобновлены и в другие направления.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в последнее время люди хотят загодя купить билеты в Анталью, Бодрум и другие направления.

Однако, отметил Мовсумов, до возобновления внутреннего передвижения международные направления открывать нецелесообразно. Поэтому международные рейсы будут возобновлены после возобновления внутреннего передвижения.

Он напомнил, что на данный момент границы ни с одной страной до сих пор еще не открыты и сегодня государство делает все возможное для возвращения граждан в страну, отметив, что за короткий срок большинство граждан уже возвращены в Азербайджан.

"Если у кого-то возникла проблема в связи с возвращением, пусть обращается в наши посольства. Однако ни в одной стране такой проблемы на сегодняшний момент нет".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан гусейнов)