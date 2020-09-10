Китай и Азербайджан соединил еще один грузовой ж/д маршрут
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А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)
Выбор специальностей по приему в колледжи осуществляется после оглашения результатов приема в вузы - ГЭЦ Азербайджана
ГЭЦ Азербайджана: Члены семей шехидов, а также дети потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, освобождаются от оплаты за обучение
Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана
Минэкономики Азербайджана обнародовало механизм предоставления кредитов посредством электронной платформы
Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Интерпол с целью объявления в международный розыск двух армянских офицеров
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка