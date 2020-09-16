Расширена структура ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджан дал разъяснение по постановлению № 340.
Как сообщили в среду Trend в Кабмине, в соответствие с этим постановлением внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана № 18 от 24 января 2014 года "Об утверждении устава и структуры ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"".
Согласно изменению, в целях оптимизации структуры ЗАО новосозданные дочерние юридические лица ООО "ASCO Транспорт" и ООО "ASCO Охрана" внесены в структуру ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".
Также, ООО ACSC Logistics, фактически действующий при ЗАО, переименовано в ООО ASCO Logistics.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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