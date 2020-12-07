Около 70% грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки

БАКУ /Trend/ - Через центр поддержки экспорта "единое окно" в ноябре 2020 года объем экспорта азербайджанских грузов изменился разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, 66,8 процентов грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки, что на 3,6 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем,

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом посредством системы "единое окно" составил 28,8 процентов, что на четыре процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным отчета, в этот период, по сравнению с предыдущим месяцем, 3,4 процента грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на железнодорожные перевозки, что на 0,4 процентов больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что объем остальных перевозок составил, как и в предыдущем месяце, один процент от общего объема грузоперевозок.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллионов долларов, что на 6,4 процентов меньше показателя 2018 года, который составил 150 миллионов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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