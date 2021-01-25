Российское посольство в Туркменистане организовало шестой вывозной авиарейс

БАКУ /Trend/ - Россия организовала вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия) был организован вывозной рейс S78536 авиакомпании «Сибирь», которым были перевезены 177 человека.

Это шестой вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из Беларуси и Индии с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечалось, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ все граждане Туркменистана, прибывшие чартерными рейсами из Беларуси и Индии, должны были пройти обязательный двухнедельный карантин.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева)

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