Французская компания Alstom применит в Азербайджане свой опыт обслуживания электровозов

БАКУ /Trend/ - Крупная французская машиностроительная компания Alstom окажет поддержку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в обслуживании электровозов и поставке запасных частей для обеспечения всего жизненного цикла электровозов, сказал Trend управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Гийом Триттер.

Он отметил, что ЗАО "АЖД" построило два современных и хорошо оборудованных электровозных депо.

"Мы проведём тренинги для групп технического обслуживания железных дорог Азербайджана с использованием своего опыта в области оптимизации обслуживания", - сказал Триттер.

Он напомнил, что с 2017 года Alstom поставляет в Азербайджан 40 грузовых и десять пассажирских электровозов.

По словам управляющего директора Alstom, пассажирский локомотивAZ4A разработан на основе модульной платформы Prima компании Alstom. Данная платформа предназначена для предоставления операторам наиболее подходящих решений по оказанию пассажирских услуг.

"Это один из самых универсальных электровозов в мире. Он способен передвигаться со скоростью 160 км/ч, а также среди его характеристик более длительный межремонтный пробег, сниженное потребление энергии, снижение затрат на обслуживание локомотива и повышенная эффективность управления вагонным парком. Этот электровоз предназначен для успешной эксплуатации в экстремальных погодных условиях от -25 градусов по Цельсии до +50. AZ4A - это многоцелевой тепловоз PRIMA M4, разработанный на основе технических требований "АЖД" и в соответствии со стандартами и техническими условиями ГОСТ.Он имеет передовую тяговую систему на основе технологии Alstom, которая требует минимального технического обслуживания и обеспечивает высокий уровень надежности и низкую стоимость жизненного цикла благодаря модульной конструкции", - сказал Триттер.

Кроме того, он сообщил о разработке грузового тяжеловесного электровоза AZ8A (Prima T8) на основе технических требований ЗАО "АЖД" и в соответствии со стандартами и техническими условиями ГОСТ (стандарта СНГ).

"Prima T8 с восемью осями является одним из самых мощных электровозов в мире. Данная модель представляет собой двухсекционный грузовой электровоз переменного тока, способный тянуть состав до девяти тысяч тонн и передвигаться со скоростью 120 км/ч, с установленной мощностью 8,8 МВт. Электровоз имеет передовую тяговую систему, основанную на технологии Alstom, и предназначен для работы при температурах от -25 до +50 градусов. Благодаря модульной конструкции, он требует минимального технического обслуживания, обеспечивает высокий уровень надежности и низкую стоимость жизненного цикла", - подчеркнул управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev