Применение льготных тарифов играет важную роль в содействии контейнерным перевозкам по TRACECA

БАКУ /Trend/ - Важную роль в содействии контейнерным перевозкам играет готовность стран-участниц TRACECA применить конкурентоспособные (льготные) тарифы на перевозку грузов, сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Министр обсудил с генеральным секретарем ПС МПК TRACECA Асетом Асавбаевым статус реализации актуальных инициатив и ряда документов по развитию международного транспортного коридора TRACECA.

"В настоящий момент постоянный секретариат активно работает над рядом инициатив, включающих институциональные меры и практические шаги по упрощению перевозочного процесса и процедур пересечения границ", - сказал Асавбаев.

Также была отмечена работа по предоставлению своевременной и достоверной информации о ситуации и услугах в странах в условиях пандемии. Для этого запущена отдельная страница сайта TRACECA - info.traceca-org.org, где перевозчики могут найти информацию о текущей ситуации в странах-участницах коридора, о местах сдачи ПЦР-тестов, а также об условиях перевозок.

В свою очередь, Атамкулов предложил масштабировать опыт применения приложения Ashyq в регионе ТРАСЕКА, которое успешно реализовано в виде пилотного проекта в Казахстане и обеспечивает соблюдение карантинных мер путем учета больных на основании ПЦР-тестов, а также повышает достоверность результатов тестирования при пересечении границ.

В числе инициатив, прорабатываемых странами - участницами TRACECA, Асавбаев отметил работу, проводимую по развитию контейнерных перевозок.

Министр же подчеркнул, что Казахстан обеспечивает конкурентоспособный тариф на своей территории в целях содействия контейнерным перевозкам по маршрутам коридора TRACECA.

По его словам, в данном контексте важную роль играет готовность других стран TRACECA предоставить льготные тарифы на своей территории.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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