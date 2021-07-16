Turkish Airlines сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов
Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines (THY) сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов за сутки, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль»), в период с 8 по14 июля Turkish Airlines выполняла 1254 рейса в сутки, сохранив за собой титул авиакомпании с наибольшим количеством выполненных рейсов в Европе.
За Turkish Airlines следует французская авиакомпания Air France – 880 рейсов в сутки.
На третьем месте расположилась нидерландская KLM Royal Dutch Airlines - 773 рейса, на четвертом - немецкая Lufthansa (772).
Далее следуют скандинавская SAS (287) и British Airways (267).
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана о причинах неразглашения информации о контрактах по сдаче в аренду лесных участков
Крупнейшее туркменское нефтеперерабатывающее предприятие превысило план производства моторного топлива
Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном
Такого проекта еще не было! Семь звуков Азербайджана из уникальных природных мест страны (ВИДЕО, ФОТО)
Обстреливая окрестности города Шуша, армяне грубо нарушают международное право – американский эксперт
Еще три участника Отечественной войны Азербайджана вернулись после лечения в Турции на родину (ФОТО)
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе
Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов
В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе