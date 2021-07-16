Turkish Airlines сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов

Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines (THY) сохраняет лидирующие позиции в Европе по числу рейсов за сутки, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль»), в период с 8 по14 июля Turkish Airlines выполняла 1254 рейса в сутки, сохранив за собой титул авиакомпании с наибольшим количеством выполненных рейсов в Европе.

За Turkish Airlines следует французская авиакомпания Air France – 880 рейсов в сутки.

На третьем месте расположилась нидерландская KLM Royal Dutch Airlines - 773 рейса, на четвертом - немецкая Lufthansa (772).

Далее следуют скандинавская SAS (287) и British Airways (267).