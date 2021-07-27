Батуми получит полностью электрические автобусы

Батуми стал первым городом на Южном Кавказе, который получил экологически чистые, полностью электрические автобусы благодаря финансовой помощи ЕС (Евросоюза), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, 10 электрических автобусов были приобретены Батуми в рамках усилий ЕС, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и E5P (Восточноевропейское партнерство в области энергоэффективности и окружающей среды) по продвижению устойчивого зеленого развития.

Посол ЕС в Грузии Карл Хартцелл заявил, что проект направлен на то, чтобы сделать Батуми «зеленее» и поддержать зеленую экономику в Грузии.

Отмечается, что автобусы полностью адаптированы под нужды людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, местные власти заявляют, что несколько улиц были переделаны под новую технику, а автобусные линии были покрашены.