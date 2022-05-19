Азербайджан готов участвовать в комбинированных грузоперевозках - Госслужба автотранспорта

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские перевозчики готовы участвовать в комбинированных грузоперевозках.

Об этом сказал в четверг начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев на конференции на тему «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, этот сектор стремительно развивается и создает новые возможности не только для внутреннего рынка, но и для региона в целом.

«Мы нацелены на ускорение интеграции Азербайджана в международную транспортную систему, упрощение грузоперевозок и оптимизацию правовой базы. Осуществлены меры по созданию портов, автомобильных и железных дорог для обеспечения транзита грузов в страны Европы. Внедрен новый метод выдачи бланков разрешений для международных перевозок и создана соответствующая комиссия», - сказал Рзаев.

Он также отметил, что в Азербайджане ведутся работы для беспрепятственного осуществления грузовых и пассажирских перевозок.

«В 2015 году грузоперевозки через территорию Азербайджана осуществляли 155 тысяч компаний, сейчас этот показатель превышает 240 тысяч. Кроме того, растут и объемы грузоперевозок», - сказал Рзаев.

Глава госслужбы также сообщил, что формируется новая модель автомобильных дорог с созданием зон отдыха, предоставлением услуг водителям на основании международных стандартов.

«Также хочу подчеркнуть, что текущие реалии требуют привлечения потока грузов в наш регион и осуществления активных работ в этом направлении. Наша страна готова увеличить количество бланков разрешений. Азербайджанские перевозчики готовы участвовать в комбинированных грузоперевозках. У нас есть достаточная база для реализации этих работ», - сказал Рзаев.