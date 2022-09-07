Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Баку

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания UTair с седьмого сентября увеличит количество рейсов из Самары и Санкт-Петербурга (Россия) в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию, UTair увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга с трех до четырех раз в неделю, а из Самары - с двух до трех раз.

"Мы видим, что туристический поток в Азербайджан стабильно растет не только из Москвы, но и из регионов. Вводим новые и дополнительные рейсы, чтобы сделать путешествия пассажиров еще удобнее. Сейчас компания выполняет прямые рейсы в Баку из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. Также в расписании Utair есть рейсы в Гянджу и Нахчыван", - отметил президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что рейсы будут выполняться по четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Самары - в 13:00, вылет из Баку - в 16:25.

"Рейсы из Санкт-Петербурга будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Вылет из Санкт-Петербурга - в 10:15, вылет из Баку - в 16:40", - говорится в сообщении.