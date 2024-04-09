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AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию

Транспорт Материалы 9 апреля 2024 18:25 (UTC +04:00)
AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию

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БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на данное направление.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает внимание путешественников своей богатой историей и культурными достопримечательностями.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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