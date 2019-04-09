Министр обороны Таджикистана с официальным визитом отбыл в Пакистан

9 апреля 2019 09:30 (UTC+04:00)

Официальный визит министра обороны Таджикистана в Пакистан начинается сегодня. В ходе визита генерал-полковника Шерали Мирзо в Исламабад будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества двух государств в военно-техническом направлении, передает Trend со ссылкой на news.tj

В ходе визита главы оборонного ведомства Таджикистана в Исламабад запланированы его встречи с политическим и военным руководством Пакистана, сообщил пресс-секретарь Минобороны Таджикистана подполковник Ориф Нозимиён.

Военное руководство Пакистана и Таджикистана обсудят вопросы сотрудничества в сферах подготовки кадров, проведения совместных учений, обмена информации, изучения опыта друг друга.

Нозимиён напомнил, что военно-техническое сотрудничество Таджикистана и Пакистана берет начало с 2009 года.

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