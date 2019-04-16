Рахмон назвал стратегическое партнерство с РФ бесспорным приоритетом политики Таджикистана

16 апреля 2019 18:01 (UTC+04:00)

Межпарламентские связи - важный аспект всего комплекса отношений между Таджикистаном и Россией, которая остается надежным партнером республики. Об этом заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Развитие отношений стратегического партнерства с Россией - безусловный приоритет во внешней политике Таджикистана. Мы не меняем позицию в отношении своего стратегического партнера", - подчеркнул он.

Таджикский лидер заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 апреля намерен обсудить состояние и перспективы сотрудничества и конкретные шаги по его дальнейшему развитию. "Общими усилиями в обозримом будущем мы достигнем на этом поприще целей, в том числе при активном участии парламентариев. Таджикистан и Россия - надежные партнеры, и межпарламентские связи являются важным аспектом всего комплекса двусторонних отношений", - указал Рахмон.

Ожидается, что в ходе визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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