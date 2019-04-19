Президент Таджикистана летит в Китай

19 апреля 2019 09:38 (UTC+04:00)

Эмомали Рахмон по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина примет участие в саммите форума «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 26-27 апреля, об этом сообщает Trend со ссылкой на news.tj

По данныи источника в правительстве, на полях саммита запланированы встречи Эмомали Рахмона с лидером Китая, президентами ряда стран, представителями деловых кругов КНР.

На форуме ожидается участие около 40 лидеров государств и правительств. Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине в пятницу сообщил, что на форум в этом году приедут, в том числе, лидеры России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Италии, Монголии, Филиппин, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, ОАЭ.

Эмомали Рахмон не принимал участие в первом саммите, который прошёл в Китае в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств.

Тогда на саммите Таджикистан представляли министр экономического развития и торговли республики Неъматулло Хикматуллозода и глава Таможенной службы при правительстве страны.

«Один пояс, один путь» - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

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