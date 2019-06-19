Главы Туркменистана и Казахстана обсудили совместные проекты

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Казахстана Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили совместные проекты регионального масштаба, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

В данной связи констатировалось наличие многопланового потенциала для дальнейшего наращивания продуктивного партнёрства в торгово-экономической сфере, транспортно- коммуникационном секторе, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и в ряде других отраслей, что открывает широкие возможности для реализации новых совместных проектов регионального и межрегионального масштаба, сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с государственным визитом. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, сказано в информации.

Отметим, что Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам, годовой объем перевозок грузов в итоге может составить 10-12 миллионов тонн.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

Ранее сообщалось, что на границе Мангистауской области Казахстана и Балканского велаята (области) Туркменистана изучается проект создания специальной зоны приграничной торговли. Во многом эти регионы схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленность.

Мангистау и Балкан – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучается вопрос открытия авиасообщения.

Две страны отмечают также необходимость наращивания товарооборота в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, строительные материалы, пищевая, химическая продукция, легкая промышленность, фармацевтика.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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