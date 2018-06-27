Казахстан внес поправку к британскому проекту изменения мандата ОЗХО

27 июня 2018 13:05 (UTC+04:00)

Казахстан внес поправку к британскому проекту изменения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предлагающему наделить ее правом называть виновных в химических атаках.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который в качестве главы российской делегации принимает участие в закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

"Сейчас пошли поправки, первый [их внес] Казахстан. Подряд будем рассматривать и голосовать. Мы на этом настаивали в соответствии с правилами организации", - отметил он.

В случае прохождения британского проекта изменения мандата ОЗХО в неизменном виде это будет прецедент наделения сторонней организации эксклюзивными функциями Совета Безопасности ООН.

По словам Каламанова, всего поправки подготовили пять стран - Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди. Глава российской делегации подтвердил, что голосование по самому британскому проекту состоится на закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия в 14:30-15:00 по местному времени.

"Возможно также внесение дополнительных проектов решений, по которым возможно голосование", - отметил Каламанов. Он отказался комментировать, состоится ли голосование по российско-китайскому проекту усиления мандата ОЗХО. "Об этом пока преждевременно говорить", - отметил замминистра.

Согласно полученному ТАСС тексту этого проекта, Россия и Китай предлагают ОЗХО расширить технические возможности миссий организации по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.

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