Fitch: Казахская KEGOC будет единым закупщиком мощности с 2019 г.

БАКУ /Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) в иностранной валюте на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Fitch рейтингует KEGOC на основе подхода «сверху-вниз» минус один уровень в соответствии с методологией агентства по рейтингованию компаний, связанных с государством. Это отражает оценку агенства связи KEGOC с конечным доминирующим акционером (90 процентов), Республикой Казахстан («BBB»/прогноз «Стабильный») как источником поддержки, включая гарантии по долгу.

«Начиная с 2019 года KEGOC через одну из своих дочерних структур будет единым закупщиком мощности и будет получать оплату за мощность от потребителей электроэнергии и перенаправлять полученные средства генерирующим компаниям. Для KEGOC это будет «транзитная» статья, хотя она увеличит выручку и затраты компании на ту же сумму, которая, по нашим оценкам, составит примерно 250 - 270 миллиардов тенге в год в 2019-2022 годах», - говорится в сообщении Fitch.

Как отмечается, стоимость услуг единого закупщика будет включена в тариф за мощность, но это позволит компенсировать только административные расходы компании, поэтому это не должно сказаться на EBITDA компании.

«Мы полагаем, что новый механизм рынка мощности, вероятно, может увеличить деловые риски у KEGOC, поскольку кредитный риск неплатежей будет полностью нести стопроцентная дочерняя структура компании. На сегодня по-прежнему неясно, как будет работать новый механизм оплаты, однако мы полагаем, что компания получит поддержку от государства в случае крайней необходимости», - говорится в отчете.

Аналитики Fitch отмечают, что KEGOC продолжает получать преимущества за счет благоприятных долгосрочных тарифов на передачу электроэнергии, диспетчеризацию и балансировку, которые установлены до 2020 года.

«Увеличение тарифов увязано с осуществлением определенной программы капвложений, при этом компания имеет некоторую гибкость в плане перераспределения капвложений между годами. KEGOC ожидает, что тарифы будут утверждены с 2021 года на второй пятилетний регулятивный период при некотором понижательном давлении на тарифы. Долгосрочные тарифы обеспечивают прогнозируемость доходов, хотя они могут быть пересмотрены в случае макроэкономического шока. Реализация механизма регулирования на сегодня находится на хорошем уровне. В своем рейтинговом сценарии мы прогнозируем, что рост тарифов будет немногим ниже одобренных уровней на 2019-2020 годы и тарифы умеренно снизятся начиная с 2021 года», - говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что компания продолжит генерировать хороший операционный денежный поток в среднем на уровне около 60 миллиардов тенге в 2018-2022 годах согласно допущениям Fitch.

«В то же время свободный денежный поток у компании, вероятно, в основном по-прежнему будет отрицательным в 2018-2022 годах на фоне ожидаемых инвестиций в среднем около 37 миллиардов тенге и коэффициента дивидендных выплат на уровне 80 процентов за тот же период, что может увеличить потребности в финансировании. Доля капвложений в поддержание деятельности в среднем составит 40 процентов от всех капиталовложений в 2018-2022 годах, обеспечивая гибкость для дальнейшего сокращения капвложений. Однако мы не ожидаем существенного снижения капвложений, так как одобренный высокий рост тарифов увязан с осуществлением определенных инвестиций», - говорится в сообщении.

Отметим, что KEGOC создана в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 28 сентября 1996 года «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системы Республики Казахстан»

Национальная электрическая сеть обеспечивает передачу электроэнергии от энергопроизводителей, имеющих схему выдачи электроэнергии непосредственно в Национальную электрическую сеть, до оптовых потребителей, подключенных к этой сети (распределительные электросетевые компании, крупные потребители).

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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