Число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане растет

БАКУ/Trend/ - В Казахстане выявлено два новых случая заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

«Выявлены еще два заразившихся коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Это мужчина 1958 года рождения, который занимается частным бизнесом. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года. Второй случай – это женщина из столицы, которая прилетела из Варшавы в Нур-Султан», - сказал он.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане составило шесть: четыре - в Алматы и два - в Нур-Султане.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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