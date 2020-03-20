В Казахстане зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом вне столиц

БАКУ/Trend/ - В Казахстане впервые зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом за пределами двух столиц - Нур Султана и Алматы - в городе Караганда, сказал официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, передаёт в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

По его словам, три новых случая заражения коронавирусом установлены в Алматы, также два - в Караганде.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в стране составило 49 человек - 25 - в Нур-Султане, 22 - в Алматы и 2 - в Караганде.

"Зараженные в Караганде - это пассажиры рейса Минск - Караганда 1971 и 1972 года рождения. Выявленные трое в Алматы - женщины 1982 года и 1979 года рождения, обе прибыли из Берлина, а также мужчина 1997 года рождения, прибывший из Франции," - сказал Ахметшарип.

Он также сообщил, что летальных исходов от коронавируса в Казахстане нет.

Напомним, 18 марта самолет, направлявшийся из Минска в столицу Казахстана совершил посадку в Караганде. Все его пассажиры - 67 человек, возвращавшихся из Европы - были отправлены на карантин.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 245 850 человек, 10 047 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в свыше 170 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)