В Казахстане зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом вне столиц
БАКУ/Trend/ - В Казахстане впервые зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом за пределами двух столиц - Нур Султана и Алматы - в городе Караганда, сказал официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, передаёт в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.
По его словам, три новых случая заражения коронавирусом установлены в Алматы, также два - в Караганде.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в стране составило 49 человек - 25 - в Нур-Султане, 22 - в Алматы и 2 - в Караганде.
"Зараженные в Караганде - это пассажиры рейса Минск - Караганда 1971 и 1972 года рождения. Выявленные трое в Алматы - женщины 1982 года и 1979 года рождения, обе прибыли из Берлина, а также мужчина 1997 года рождения, прибывший из Франции," - сказал Ахметшарип.
Он также сообщил, что летальных исходов от коронавируса в Казахстане нет.
Напомним, 18 марта самолет, направлявшийся из Минска в столицу Казахстана совершил посадку в Караганде. Все его пассажиры - 67 человек, возвращавшихся из Европы - были отправлены на карантин.
Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.
Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.
Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 245 850 человек, 10 047 из которых скончались.
Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в свыше 170 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)