В Алматы смягчены ограничительные меры

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно постановлению об ограничительных и карантинных мерах, разрешены: деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев.

Разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий.

Разрешено посещение национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Чимбулак, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

Разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 5 человек, по предварительной записи.

Разрешена деятельность объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9 до 23-00 в будние, выходные и праздничные дни. Допускается работа по доставке еды с 9 до 23-00 в будние, выходные и праздничные дни.

Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Разрешена деятельность «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек».

Разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

Введены следующие ограничительные меры в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан: приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков; приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги; приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; приостановление работы саун; приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.