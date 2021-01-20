В Туркестанской области Казахстана вакцинация против коронавируса начнется с 1 февраля

В Туркестанской области принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в регионе с 1 февраля начнется вакцинация от коронавируса, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники. Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления общественного здравоохранения Марат Пашимов.

«В настоящее время по области организовано 610 инфекционных и 340 карантинных коек. На сегодня нагрузка от числа инфекционных коек составляет 23,6%, карантинных коек - 13%. При необходимости есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610. Кроме того, приобретено 12 единиц комплекта передвижных медицинских комплексов, обеспеченность районов составила 100%. В службу скорой помощи запланировано приобретение 122 автомобилей, доставлено 77 автомобилей. Эти автомобили позволят обновить парк скорой помощи на 96%», - сказал М. Пашимов.

В свою очередь главный государственный санитарный врач области Нурбек Нышанов сообщил, что по показателям оценки эпидемиологической ситуации Минздрава РК Туркестанская область включена в «зеленую» зону. По области с 1 января по 19 января 2021 года зарегистрирован 231 подтвержденный случай COVID-19, а показатель интенсивности на 100 тысяч населения составил 11,4%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.