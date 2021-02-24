753 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68, город Алматы - 93, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 63, Актюбинская область - 9, Алматинская область - 39, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 65, Карагандинская область - 59, Костанайская область - 68, Кызылординская область - 14, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 90, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 209562 заболевших.
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