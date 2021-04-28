Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народа Казахстана

БАКУ /Trend/ - Руководство Ассамблеей народа Казахстана Нурсултан Назарбаев передал Касым-Жомарт Токаеву, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Как всем известно, в 2019 году, 19 марта, в 19 часов вечера я объявил казахстанскому народу, что прекращаю полномочия президента. Считал, что этого достаточно и нужна смена руководства», - сказал Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, вопрос преемственности власти решен в 2019 году.

«Жизнь подтвердила правильность этого шага. Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильный. Я хочу двигаться дальше, это серьезный для меня шаг. Я стоял у истоков ассамблеи. Спасибо всем членам ассамблеи за поддержку, за все годы этой работы. Это было важно. Но, как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать свое право возглавлять ассамблею Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», - сказал Назарбаев.